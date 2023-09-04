Умер автор саундтрека к "Шреку" Стивен Харвелл

Опубликовано: 20:23, 4 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Певец, исполнивший песню-символ мультфильма "Шрек", Стивен Харвелл, умер в США. Известна причина смерти – это болезнь печени, спровоцированная злоупотреблением алкоголя.

Знаменитый певец из США Стивен Харвелл, прославившийся песней All Star благодаря мультфильму "Шрек", сегодня ушел из жизни. Информацию о его смерти распространил менеджер артиста.

Как пишет TMZ, бывший фронтмен Smash Mouth скончался от острой печеночной недостаточности у себя дома, среди родных и близких. До последнего момента ему оказывалась вся необходимая помощь. Певцу было всего 56 лет.

Некоторое время назад менеджер заявил о предсмертном состоянии музыканта, который уже долго боролся с болезнью, возникшей из-за его зависимости от алкоголя. По данным источников, у Харвелла были и другие тяжелые заболевания, в том числе сердца и головного мозга.