РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Умер автор саундтрека к "Шреку" Стивен Харвелл

Умер автор саундтрека к &quot;Шреку&quot; Стивен Харвелл
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Певец, исполнивший песню-символ мультфильма "Шрек", Стивен Харвелл, умер в США. Известна причина смерти – это болезнь печени, спровоцированная злоупотреблением алкоголя.

Знаменитый певец из США Стивен Харвелл, прославившийся песней All Star благодаря мультфильму "Шрек", сегодня ушел из жизни. Информацию о его смерти распространил менеджер артиста.

Как пишет TMZ, бывший фронтмен Smash Mouth скончался от острой печеночной недостаточности у себя дома, среди родных и близких. До последнего момента ему оказывалась вся необходимая помощь. Певцу было всего 56 лет.

Некоторое время назад менеджер заявил о предсмертном состоянии музыканта, который уже долго боролся с болезнью, возникшей из-за его зависимости от алкоголя. По данным источников, у Харвелла были и другие тяжелые заболевания, в том числе сердца и головного мозга.

Умер композитор Александр Колкер – автор песни &quot;Стоят девчонки&quot;

Умер композитор Александр Колкер – автор песни "Стоят девчонки"

Читайте также
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Google News Google News
545 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Власти Армении и лидеры армянского населения, проживающего в Ханкенди, выступают против перевозки грузов по дороге Агдам-Ханкенди, предложенной Азербайджаном. Есть все основания полагать, что их цель - создание искусственной блокады на части территории Азербайджана, признанной международным правом.

Все новости

Видео

English version