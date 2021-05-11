«Махачкалинские бродяги» выразили соболезнования из-за кончины Маслякова

Команда КВН «Махачкалинские бродяги» выразили соболезнования в связи с уходом знаменитого ведущего игры Александра Маслякова.

Уход Александра Маслякова, одного из самых ярких и талантливых ведущих Клуба Веселых и Находчивых, шокировал не только его поклонников, но и коллег по шоу. Команда КВН «Махачкалинские бродяги», с которой Масляков сотрудничал на протяжении многих лет, выразила глубокие соболезнования в связи с утратой.

«Эх, Александр Васильевич… Сложно подобрать слова, чтобы выразить всю глубину нашей скорби... Лучшие молодые годы прошли под счастливой звездой КВН, под мудрым руководством настоящего, сильного лидера! Безграничная благодарность за опыт, добро и отеческую заботу»

– соболезнования участников команды

Далее отмечается, что Александр Масляков был не просто ведущим, он был художником, тонким психологом и артистом. Его юмор, шарм и умение находить подход к любой аудитории делали его настоящей легендой шоу-бизнеса. Мир потерял не только профессионала высокого уровня, но и прекрасного человека, который всегда был готов помочь и поддержать.