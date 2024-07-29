Уругвайский защитник переходит в "Краснодар"

Уругвайский защитник Джованни Гонсалес станет игроком ФК "Краснодар". В настоящее время он выступает в Испании.
Футбольный клуб "Краснодар" подпишет контракт с уругвайским защитником Джованни Гонсалесом. Соответствующую информацию подтвердил сам игрок.
По словам 29-летнего футболиста, он присоединиться к своему новому клубу этим летом, передает "Спорт-Экспресс".
Справка
В настоящее время Гонсалес защищает цвета испанской "Мальорки". В сезоне 2023/24 он провел за команду 34 матча в чемпионате Испании, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.