Вестник Кавказа

Уругвайский защитник переходит в "Краснодар"

Джованни Гонсалес
© Фото: соцсети Джованни Гонсалеса
Уругвайский защитник Джованни Гонсалес станет игроком ФК "Краснодар". В настоящее время он выступает в Испании.

Футбольный клуб "Краснодар" подпишет контракт с уругвайским защитником Джованни Гонсалесом. Соответствующую информацию подтвердил сам игрок.

По словам 29-летнего футболиста, он присоединиться к своему новому клубу этим летом, передает "Спорт-Экспресс".

Справка

В настоящее время Гонсалес защищает цвета испанской "Мальорки". В сезоне 2023/24 он провел за команду 34 матча в чемпионате Испании, отметившись в них одним забитым мячом и одной результативной передачей.

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