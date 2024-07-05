Вестник Кавказа

Юноша напал на полицейских в Северной Осетии

Юноша напал на полицейских в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Северной Осетии молодой человек напал на полицейских. Он начал стрелять в сотрудников, но получил ранение в живот. Решается вопрос о возбуждении дела.

Юный житель Северной Осетии открыл огонь по сотрудникам полиции в селе Нижний Фиагдон, пишет телеграм-издание SHOT.

Полицейские хотели поговорить с 18-летним хранителем оружия, который держал в доме незаконно. Однако парень начал стрелять.

Сотрудники сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем открыли стрельбу по нему и ранили человека в живот.

Отмечается, что раненного доставили в больницу, палату охраняют полицейские. В перестрелке у юноши обнаружили пистолет Retay G19C и патроны к нему. Решается вопрос о возбуждении дела.

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