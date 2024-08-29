Удвоится число парковок в Железноводске

В Железноводске вдвое увеличат количество парковочных мест. В будущем году их может стать более чем 400.

Железноводск, один из популярных курортных городов Ставропольского края, продолжает активно развиваться и совершенствовать свою инфраструктуру для удобства посетителей.

"В 2025 году в Железноводске планируют приступить к плановому ремонту центральной улицы Ленина. В рамках текущего ремонта планируется увеличить количество парковочных мест почти вдвое"

– пресс-служба городской администрации

Одним из ключевых аспектов улучшения городской среды стала идея увеличения количества парковочных мест в центре города. Существующие проблемы с парковками, особенно в летний сезон, когда количество туристов значительно возрастает, требуют серьезных изменений, подчеркнул глава города.

В связи с этим власти Железноводска приступили к масштабному проекту по расширению парковочных возможностей.

Так, по планам муниципалитета, к 2025 году в Железноводске количество парковочных мест увеличится вдвое и может достичь более 400. Такой большой прирост необходим для более комфортного размещения автотранспорта посетителей города. Учтя растущий туристический поток и развитие города как центра курортного отдыха, власти принимают ответственные шаги для решения наболевшей проблемы нехватки парковочных мест.