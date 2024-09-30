Когда Ставрополь получит новые троллейбусы?

Власти Ставрополья сообщили, что новые троллейбусы поступят в краевую столицу в 2025 году. Там заявили, что Ставрополь не получил их ранее из-за подрядчиков.

Ставропольский губернатор Владимир Владимиров на прямой линии с жителями региона раскрыл причину отсутствия новых троллейбусов в краевой столице.

Глава Ставрополья заявил, что город не получил партию транспорта из-за "недобросовестного подрядчика", контракт с которым уже расторгнут.

Владимиров подчеркнул, что в настоящее время идут разбирательства, а новая партия троллейбусов поступит в следующем году.