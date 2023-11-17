Учебную гранату нашли в Москве в аэропорту Шереметьево

ЧП случилось сегодня в московском аэропорту Шереметьево. Пассажир вез с собой гранату, которая при подробном исследовании оказалась муляжом.

Работники службы досмотра в аэропорту Шереметьево нашли в багаже одного из пассажиров опасный предмет, о происшествии сообщили в экстренных службах.

Их внимание привлекла граната Ф-1, лежавшая среди вещей мужчины.

Человек, который вез необычный предмет, был задержан, передает РИА Новости.

Предварительно установлено, что не настоящий боеприпас, а муляж, неотличимый от Ф-1.

Идет проверка. Полиция выясняет личность обладателя "игрушки", а также причины, побудившие его взять проблемную вещь в путь.