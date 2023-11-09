Вестник Кавказа

Заммэра Буйнакска лишился руки при игре с гранатой

Заммэра Буйнакска лишился руки при игре с гранатой
© Фото: мэрия Буйнакска
Заместитель главы Буйнакска Гамзат Османов потерял кисть левой руки во время пребывания в гостях. В его руке взорвалась светошумовая граната. Полиция устанавливает обстоятельства.

Заместитель руководителя буйнакской мэрии Гамзат Османов потерял кисть левой руки, пишет телеграм-издание Mash.

Во время пребывания в гостях у своего друга на улице Чкалова Османов увидел гранату, однако подумал, что это муляж. После того, как чиновник начал с ней играть, раздался взрыв.

Османова доставили в больницу, полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Помимо этого, СУ СКР по Дагестану сообщило, что по факту взрыва гранаты в Буйнакске началась проверка.

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