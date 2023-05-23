Туристы активно едут в Кабардино-Балкарию

Отдых в Кабардино-Балкарии стал популярнее на 20% в первые месяцы 2023 года. В сезон туристов станет больше.
Россияне распробовали отдых в Кабардино-Балкарии - поток туристов в 2023 году уже вырос на 20%.
"Рост превысил 1 млн 200 тыс. к прошлому году, мы ожидали миллион, но уже превышение. По трем месяцам этого года уже рост на 20% по сравнению с тремя прошлогодними месяцами"
– глава минтуризма КБР Мурат Шогенцуков
Министр уточнил, что в прошлые годы турпоток рос только в горнолыжный сезон, в 2023 году туристы активно едут и в межсезонье. Летом многие также планируют отдыхать в горах, посещать красивые туристические маршруты.
Главные преимущества республики:
- Эльбрус,
- водолечебницы,
- удобное расположение.
Летом 2023 года в Кабардино-Балкарии будут открыты новые комфортабельные отели уровня четыре и пять звезд, добавил министр, пишет ТАСС.