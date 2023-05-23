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Туристы активно едут в Кабардино-Балкарию

Чегемские водопады
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Отдых в Кабардино-Балкарии стал популярнее на 20% в первые месяцы 2023 года. В сезон туристов станет больше.

Россияне распробовали отдых в Кабардино-Балкарии - поток туристов в 2023 году уже вырос на 20%.

"Рост превысил 1 млн 200 тыс. к прошлому году, мы ожидали миллион, но уже превышение. По трем месяцам этого года уже рост на 20% по сравнению с тремя прошлогодними месяцами"

– глава минтуризма КБР Мурат Шогенцуков

Министр уточнил, что в прошлые годы турпоток рос только в горнолыжный сезон, в 2023 году туристы активно едут и в межсезонье. Летом многие также планируют отдыхать в горах, посещать красивые туристические маршруты.

Главные преимущества республики:

  • Эльбрус,
  • водолечебницы,
  • удобное расположение.

Летом 2023 года в Кабардино-Балкарии будут открыты новые комфортабельные отели уровня четыре и пять звезд, добавил министр, пишет ТАСС.

Горные качели, скалодром и променад появятся на &quot;Эльбрусе&quot;

Горные качели, скалодром и променад появятся на "Эльбрусе"

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