Горные качели, скалодром и променад появятся на "Эльбрусе"

Опубликовано: 20:28, 22 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Множество новых туристических объектов создадут на курорте "Эльбрус" в КБР в ближайшие годы. Авторы проекта позаботились как о любителях активного отдыха, так и о тех, кто предпочитает размеренный отдых.

Курорт "Эльбрус" обновят и приспособят для разнообразного активного отдыха, работы займут несколько лет, рассказали в правительстве КБР.

Согласно проектам, разработанным институтом развития "Кавказ.РФ", за 2023-2025 годы будет построен парк для активного отдыха.

Туристы найдут в нем возможности для самых разнообразных активностей. Тех, кто не боится высоты, порадуют горные качели. В веревочном парке можно будет показать свою ловкость. Для фигуристов откроют каток, для скейтбордистов и роллеров - скейт-парк, для скалолазов - скалодром. Фанаты ЗОЖ смогут потренироваться на спортплощадках.

Не забыли авторы проекта и о молодом поколении - для детей будут созданы отдельные площадки.

Отдыхающие, которым необходимы спокойные занятия, смогут расслабиться на летней веранде, почитать книги из уличной библиотеки и размеренно прогуляться по променаду.

В правительстве КБР добавили, что новые объекты будут создавать в общем стиле. К нему же приведут и уже существующие.