Горные качели, скалодром и променад появятся на "Эльбрусе"

Курорт "Эльбрус" обновят и приспособят для разнообразного активного отдыха, работы займут несколько лет, рассказали в правительстве КБР.
Согласно проектам, разработанным институтом развития "Кавказ.РФ", за 2023-2025 годы будет построен парк для активного отдыха.
Туристы найдут в нем возможности для самых разнообразных активностей. Тех, кто не боится высоты, порадуют горные качели. В веревочном парке можно будет показать свою ловкость. Для фигуристов откроют каток, для скейтбордистов и роллеров - скейт-парк, для скалолазов - скалодром. Фанаты ЗОЖ смогут потренироваться на спортплощадках.
Не забыли авторы проекта и о молодом поколении - для детей будут созданы отдельные площадки.
Отдыхающие, которым необходимы спокойные занятия, смогут расслабиться на летней веранде, почитать книги из уличной библиотеки и размеренно прогуляться по променаду.
В правительстве КБР добавили, что новые объекты будут создавать в общем стиле. К нему же приведут и уже существующие.