Курорт «Эльбрус» ждет масштабное переустройство

В Кабардино-Балкарии стартовал очередной этап благоустройства всесезонного курорта «Эльбрус». Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов представил проект обновления курорта главе российского правительства Михаилу Мишустину.
По его словам, к 2026 году планируется как ремонт уже действующих объектов, так и строительство новых. В частности, планируется создание парка активного отдыха, променада и спортивных площадок.
«На днях мы объявили конкурс – ищем подрядчика, который займется проектированием — разработает концепцию и отразит на бумаге все наши планы так, чтобы они гармонично сочетались с нынешней инфраструктурой «Эльбруса», вписывались в общий пейзаж без вреда для природы и не в ущерб комфорту гостей и сотрудников курорта»
– Андрей Юмшанов.
Далее он уточнил, что благоустройство курорта включает и работы по озеленению территории, обновлению внутренних дорог, пешеходных зон и освещения курорта. Планируется, что работы будут завершены к 2026 году.