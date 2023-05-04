Курорт «Эльбрус» ждет масштабное переустройство

Опубликовано: 13:09, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парк активного отдыха и спортплощадки дополнят зоны рекреации курорта «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии. На это направлена запущенная программа по модернизации курорта.

В Кабардино-Балкарии стартовал очередной этап благоустройства всесезонного курорта «Эльбрус». Генеральный директор Кавказ.РФ Андрей Юмшанов представил проект обновления курорта главе российского правительства Михаилу Мишустину.

По его словам, к 2026 году планируется как ремонт уже действующих объектов, так и строительство новых. В частности, планируется создание парка активного отдыха, променада и спортивных площадок.

«На днях мы объявили конкурс – ищем подрядчика, который займется проектированием — разработает концепцию и отразит на бумаге все наши планы так, чтобы они гармонично сочетались с нынешней инфраструктурой «Эльбруса», вписывались в общий пейзаж без вреда для природы и не в ущерб комфорту гостей и сотрудников курорта»

– Андрей Юмшанов.

Далее он уточнил, что благоустройство курорта включает и работы по озеленению территории, обновлению внутренних дорог, пешеходных зон и освещения курорта. Планируется, что работы будут завершены к 2026 году.