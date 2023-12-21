Турция присоединилась к продовольственной помощи России

В Россию сегодня поступила первая партия куриных яиц из Турции. Ввезено почти 317 тыс яиц.

Стартовали поставки турецких столовых яиц в Россию.

"3 января через пункт пропуска "Яраг-Казмаляр" ввезена первая партия пищевого яйца из Турции в количестве 19,36 тонны (316800 штук) для дальнейшей реализации на территории России"

– Россельхознадзор

В конце прошлого года в России резко взлетели цены на куриные яйца. Чтобы стабилизировать ситуацию, было принято решение о ввозе импортных куриных яиц и обнулении пошлины на их ввоз.

Первым яйца в Россию поставил Азербайджан, первая партия прибыла еще 19 декабря. На данный момент осуществлено три поставки, одна в размере 612 тыс яиц, две - по 306 тыс.

Сегодня в РФ поступили яйца из Турции. Также о готовности помочь России с яйцами сообщали в Иране.

Ожидается, что цены на столовые яйца в РФ придут в норму в конце января.

Также начинаются поставки инкубационных яиц в Россию из Турции.