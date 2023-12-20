Азербайджанские яйца в России: ввезена уже третья партия

Очередная поставка куриных яиц выполнена из Азербайджана в РФ. В Россельхознадзоре рассказали о деталях.

Поставки азербайджанских яиц в Россию продолжаются, заявили в Россельхознадзоре.

В ведомстве пояснили, что очередная, третья по счету партия была ввезена в Россию через КПП Яраг-Казмаляр. На этот раз в РФ поступило 18 т, или 306 тыс яиц. Они будут проданы на территории РФ.

Напомним, первая партия куриных яиц из Азербайджана была совершена 19 декабря, по объему она вдвое превышала вчерашнюю. Через день было ввезено еще 306 тыс яиц.

Ранее стало известно, что в связи с непростой ситуацией на рынке куриного яйца российские власти разрешили ввозить этот продукт из Азербайджана и Турции. При этом были обнулены соответствующие пошлины.