Сирийские беженцы: очередной гуманитарный кризис или возвращение домой

Сирия на первом месте в мире по количеству беженцев и вынужденных переселенцев. Более 27% жителей бежали из государства после начала гражданской войны в 2011 году, более трети считаются внутренне перемещёнными лицами. Где сейчас сирийские беженцы и что будет с ними дальше?

Почему так много сирийских беженцев?

В 2011 году в Сирии начались протесты против режима Башара Асада. В то время население страны составляло чуть более 22,5 млн человек. В последующие годы войны около полумиллиона человек было убито, более миллиона ранено и почти 13 млн оказались вынуждены покинуть свои дома. По состоянию на 2024 год почти 7,5 млн сирийцев - внутренне перемещенные лица, и еще 6,2 млн - беженцы. Именно сирийские беженцы в первую очередь спровоцировали миграционный кризис в Европе, который начался в конце 2015 года и стал самым массовым исходом людей из страны проживания со времен Второй мировой войны.

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Где больше всего сирийских беженцев?

Больше всего сирийских беженцев в соседней с Сирией Турции. Половина всех жителей арабского государства, бежавших от преследования и последствий гражданской войны, оказались в Турции. Турецкие власти предоставляют сирийским беженцам, которых в стране более 3 млн, временную защиту, не дающую права на турецкое гражданство, но при этом обеспечивающую законное проживание на территории республики. Большинство сирийских беженцев проживают в Стамбуле, Газиантепе и Шанлыурфе. Многие эксперты считают, что в Турции гораздо больше, чем три миллиона граждан Сирии.

Сирийские беженцы в Ливане

На втором месте после Турции по количеству сирийских беженцев Ливан, с которым Сирийская Арабская Республика делит западную границу. Более 770 тысяч беженцев зарегистрированы в Ливане официально, и еще столько же проживают в стране неофициально. Население Ливана всего чуть более 5 млн человек, и получается, что плотность сирийского населения в стране самая большая в мире по сравнению с другими государствами: каждый пятый житель Ливана - сириец. По состоянию на ноябрь 2024 года 470 тысяч сирийцев вернулись в родную страну из-за военных действий в Ливане. Почти 40% дохода беженцев в Ливане составляют средства, выделяемые в рамках программ гуманитарной помощи ООН.

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Сирийские беженцы в Европе

Германия - третья страна мира по количеству сирийских беженцев. В стране проживает почти миллион выходцев из Сирии. У большинства из них есть либо статус беженца, либо другой документ, гарантирующий защиту. Большинство беженцев прибыли в Германию в 2015-2016 годы, когда канцлер Ангела Меркель приняла решение одобрить политику открытых дверей, то есть пустить всех, кто бежал от угроз гражданской войны в Сирии. К концу 2023 года более 160 тысяч сирийцев получили немецкое гражданство. За пять лет с 2019 года в семьях сирийских беженцев в Германии родилось более 56 тысяч детей. Безработица среди беженцев Сирии в Германии составляет - 37%.

Австрия - вторая европейская страна после Германии, принявшая наибольшее количество сирийских беженцев: почти 100 тысяч человек. Швеция на третьем месте: в стране почти 87 тысяч беженцев Сирии. В Нидерландах 65 тысяч переселенцев из Сирии, в Греции - 50 тысяч, во Франции - 37 тысяч, в Швейцарии и Болгарии - по 20 тысяч человек. Всего Европа за годы гражданской войны в САР приняла, разместила у себя и гарантировала защитный статус более 1,5 млн сирийских беженцев.

Сирийские беженцы в странах СНГ

По сравнению с европейскими странами в государствах СНГ сирийских беженцев значительно меньше.

Больше всего сирийцев прибыло в Армению: почти 5,5 тысяч человек.

В России убежище получили чуть более 330 сирийских беженцев, хотя в 2016-2017 годах сирийцев в стране было почти полторы тысячи.

Белоруссия приняла чуть менее 70 сирийцев.

Молдавия открыла двери для более 150 бежавших из Сирии.

В Азербайджане обрели убежище около 30 сирийцев.

На Украине более 500 сирийских беженцев.

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Что теперь будет с сирийскими беженцами?

Большинство беженцев, которые сегодня проживают по всему миру, бежали из Сирии из-за гражданской войны и недовольства режимом Башара Асада. На днях положение в стране изменилось: Башар Асад больше не у власти, и во многих странах сирийские беженцы ликуют. Тем не менее ситуация в Арабской Республике остаётся непредсказуемой: никто не знает, что ждать от новых властей, насколько они будут лучше, чем предыдущие и не спровоцирует ли смена режима очередной виток гуманитарного кризиса.

Что будет Европа делать с сирийскими беженцами?

Для Европейского Союза беженцы, в первую очередь, из Сирии, сложная проблема, решить которую не удаётся на протяжении более 10 лет. Беженцев боятся и недолюбливают, не в последнюю очередь из-за сообщений о нападениях переселенцев на местных жителей: летом 2023 года, в частности, во Франции сирийский беженец напал на группу детей. Однако и сами сирийские беженцы в Европе подвергаются нападениям и дискриминации. Как бы то ни было, в понедельник, 9 декабря, ряд европейских стран, в том числе Германия, Австрия, Бельгия, Дания, Швеция, Норвегия и Великобритания заявили о приостановке рассмотрения прошений о предоставлении убежища от сирийских беженцев.

В Германии , которая готовится к досрочным парламентским выборам, вопрос беженцев оказался в повестке как возможность заработать политические очки. Консерваторы и крайне правые, в частности, говорят, что у сирийцев больше нет оснований оставаться в Германии.

, которая готовится к досрочным парламентским выборам, вопрос беженцев оказался в повестке как возможность заработать политические очки. Консерваторы и крайне правые, в частности, говорят, что у сирийцев больше нет оснований оставаться в Германии. В свою очередь Австрия готовит план репатриации. Министр внутренних дел страны, Герхард Карнер, заявил, что сперва из страны должны быть выдворены преступники и те, кто не хочет принимать европейские и австрийские ценности.

готовит план репатриации. Министр внутренних дел страны, Герхард Карнер, заявил, что сперва из страны должны быть выдворены преступники и те, кто не хочет принимать европейские и австрийские ценности. Италия призывала к возвращению сирийских беженцев задолго до текущих событий в Арабской Республике. Премьер-министр страны, Джорджа Мелони, в октябре 2024 года заявила о необходимости нормализации отношений с Башаром Асадом для безопасного возвращения мигрантов в страну происхождения. Тогда же премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул необходимость закрытия польских границ для сирийских мигрантов с целью защиты европейского сообщества, пусть и за счёт нарушения основ международного права.

Турция открывает границы

Турция, разместившая у себя самое большое количество сирийских беженцев из всех стран мира, 9 декабря заявила об открытии пограничного перехода с Сирией для того, чтобы люди могли вернуться домой. Уже в среду на сирийско-турецкой границе образовалась очередь из сирийцев, готовых вернуться домой. Многие уверены, что нынешнее руководство страны обеспечит им лучшую жизнь, чем та, что была у них прежде. Ежедневно в Сирию из Турции, по сообщениям, возвращаются 700-800 человек.

Сирийские дети

Вернуться в Сирию готовы, в первую очередь, беженцы старшего поколения, а также те, кто был разлучен со своими семьями. Сирийские дети, которые родились или выросли в другой стране, несколько иначе оценивают ситуацию. Для них принимающая страна стала второй родиной, обеспечившей безопасность и возможность получить образование. Кроме того, многие сирийские дети, в частности, в Германии, получили немецкое гражданство и у них хорошие перспективы трудоустройства. Их возвращение домой маловероятно, по крайней мере, в ближайшем будущем.