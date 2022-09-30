Вестник Кавказа

Турция будет продолжать поддерживать Азербайджан в справедливой борьбе

Турция будет продолжать поддерживать Азербайджан в справедливой борьбе
© Фото: Министерство обороны Турции
Власти Турции намерены продолжать поддерживать Азербайджанскую Республику в ее борьбе за справедливость.

Турция выразила уверенность в том, что она будет продолжать поддерживать дружественные государства в их справедливой борьбе.

В частности, страна будет оказывать поддержку Азербайджану. Такое заявление сделал пресс-секретарь Минобороны Турции Зеки Актюрк в ходе своего выступления на встрече со СМИ.

"Турецкие вооруженные силы успешно действуют на Северном Кипре, в Азербайджане, Ливии, Косово, Боснии и Герцеговине, Катаре и Сомали. Мы продолжим поддерживать справедливую борьбу дружественных и союзных стран"

- Зеки Актюрк

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