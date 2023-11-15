Вестник Кавказа

Трое человек стали жертвами теракта в Иерусалиме

Израиль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Теракт произошел в Иерусалиме, неизвестные открыли стрельбу у въезда в город. Жертвами атаки боевиков стали три человека. Террористов ликвидировали.

У въезда в Иерусалим произошла стрельба, которую открыли неизвестные, жертвами стали трое человек, еще шестеро получили ранения.

Как пишет издание The Times of Israel, в результате теракта погибли трое человек. Еще трое находятся в тяжелом состоянии, оставшиеся получили ранения легкой и средней тяжести.

Стрельба произошла возле автобусной остановки. Сотрудники израильской полиции ликвидировали двух боевиков. К месту трагедии уже прибыли большие силы безопасности.

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