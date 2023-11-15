Израиль готов продлить перемирие

Израиль готов к продления перемирия, однако конкретных предложений от руководства палестинского радикального движения ХАМАС пока не поступало. Тем не менее, в Израиле подчеркнули, что несмотря на уже действующее перемирие, цели войны в Газе будут достигнуты.

Власти еврейского государства готовы продлить перемирие в Газе более чем на 10 дней. Об этом сообщил источник газеты Yedioth Ahronoth.

По его словам для продления перемирия Израиль должен получить конкретные предложения, однако их пока нет.

«Если удастся освободить как можно больше заложников за 10 дней, то это превосходно. Никто не отступит от цели войны, никто не согласится на такую абсурдную вещь, как демобилизация. Мы уже видели, что значит полагаться на международные силы»

– собеседник Yedioth Ahronoth

Также издание сообщает о том, что в Катаре завершилась встреча с участием официальных лиц, в том числе главы Моссада Дэвида Барни и главы ЦРУ Уильяма Бернса. Стороны обсуждали параметры нового этапа соглашения о перемирии между Израилем и ХАМАС, в частности, освобождения из плена не только детей и женщин, но и мужчин.

Израиль хочет освободить всех своих

Политолог, политтехнолог Юрий Бочаров в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил, что какое бы то ни было перемирие не приведет к отказу от цели ликвидации ХАМАС в секторе Газа, даже если прекращение огня продлится дольше десяти дней.

"Израиль сначала поставил одну базовую цель – полное уничтожение инфраструктуры руководства ХАМАС, как политического, так и военного. Затем, в ходе выполнения операции появилась вторая цель – обязательное освобождение всех израильских заложников, а их более 240. Сейчас начался процесс, за четыре дня освобождено в общей сложности 60 человек", - прежде всего сказал он.

"В тот момент, когда при поддержке Катара и Египта подписывалось соглашение с ХАМАС о гуманной паузе и обмене заложниками, была предусмотрена опция, что, если первый этап освобождения заложников пройдет нормально, его можно будет продлить по той же схеме – 10 человек за троих, чтобы в итоге освободить всех. Сейчас соглашение продлено на два дня, готовится выйти еще одна партия заложников, и естественно, Израиль готов продлить прекращение огня до освобождения всех своих заложников", - сообщил Юрий Бочаров.

"Однако израильская армия никуда не уходит из сектора Газа, военные находятся на своих позициях. Израильское руководство, как политическое, так и военное, однозначно заявило: после этой гуманитарной паузы военные действия будут продолжены. Это то, что мы имеем на сегодня. Пока, кстати, даже о 10 днях никто не говорит, идет разговор только о двух днях, и первая стадия должна наступить сегодня. Посмотрим, как это пройдет", - подчеркнул политтехнолог.

"Пока длится гуманитарная пауза, армия готовится к продолжению боевой операции. Разрабатываются планы, подвозятся резервы, готовится и авиация, и наземная техника, уже есть конкретные схемы дальнейших боевых действий. Северная часть сектора Газы практически полностью окружена, на первом этапе она будет зачищена до конца, после чего последует наступление на юг Эти планы в общих чертах озвучены, и мы уверены, что они так и будут развиваться", - заключил Юрий Бочаров.