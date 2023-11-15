Премьер Израиля перечислил цели операции в секторе Газа

Израиль продолжит борьбу с ХАМАС даже после того, как все заложники будут освобождены, сообщил премьер еврейского государства. Он также рассказал, какие вещи сделает страна после своей победы.

Премьер-министр Израиля назвал цели, которые преследует еврейское государство в рамках операции в секторе Газа.

По словам Биньямина Нетаньяху, израильские военные нацелены на демилитаризацию и дерадикализацию палестинского анклава, передает Bild.

"После победы над ХАМАС мы должны сделать две вещи: во-первых, мы демилитаризуем Газу и, во-вторых, мы дерадикализируем Газу. Точно то же было сделано в Германии, Японии и т.д."

– израильский премьер

Кроме того, Нетаньяху обратил внимание на то, что Израиль продолжит бороться с ХАМАС и после выполнения договоренностей по освобождению заложников. Он уточнил, что это связано с действиями радикального движения, которое по-прежнему готово массово убивать израильтян.