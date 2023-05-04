Торги на Мосбирже стартовали с роста американской валюты

Опубликовано: 7:55, 4 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня на старте торгов на Московской валютной бирже пошла в рост американская валюта, а вот евро устремился вниз.

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи сегодня утром по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов вырос на 1,75 копеек и сейчас стоит 79,22 рубля.

Европейская валюта, в отличие от американской, теряет свои позиции: она подешевела на 4,25 копеек и торгуется по 87,68 рубля за евро, передает ТАСС.

Растет и курс юаня – кинайская национальная валюта прибавила в весе 1,7 копейки сейчас стоит 11,47 рубля.