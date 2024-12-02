Вестник Кавказа

Нацвалюта Грузии восстановится через несколько дней - премьер

Лари
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Грузинский лари вернется к изначальному курсу через 2-3 дня. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Ранее валюта обесценилась из-за протестов в Тбилиси.

Курс национальной валюты Грузии (лари) вернется к изначальному уровню через 2-3 дня, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

«Очень скоро мы стабилизируем курс лари, стабилизация лари продолжается до сих пор, на лицо ежедневно положительная динамика… через два-три дня курс лари вернется к тому уровню, с которого в течение нескольких дней началась девальвация»

- Ираклий Кобахидзе

Лари начал слабеть на фоне протестов в Тбилиси и других городах Грузии с 28 ноября. Только за первые 6 дней митингов он обесценился на 4,8%.

Обстановка в Грузии начала успокаиваться в последние дни. Вместе с полным преодолением политического кризиса, валютный курс будет стабилизирован, отметил Ираклий Кобахидзе.

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