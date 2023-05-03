Доллар и евро опускаются на Мосбирже

Опубликовано: 7:34, 3 мая 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Торги на Мосбирже 3 мая открылись снижением основных мировых валют. Доллар потерял 27 копеек, евро - 43 копейки.

Московская биржа сегодня открыла торги понижением курсов доллара и евро.

Так, доллар на старте сессии потерял 27 копеек от уровня закрытия предыдущих торгов. Он торгуется этим утром по 79,35 рубля.

Опустился относительно вчерашних показателей и курс евро минус 43 копейки, утром в среду он составляет 87,34 рубля.

Китайский юань показывает стабильность, эта валюта торгуется по 11,501 рубля, прибавив ко вчерашнему уровню полкопейки.