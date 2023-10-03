Вестник Кавказа

Тлеющий под Новороссийском мусорный полигон закроют

Новороссийск
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Продолжающий тлеть мусорный полигон закроют в Новороссийске. Признано, что он исчерпал свои ресурсы.

Под Новороссийском закроют мусорный полигон, где уже несколько дней продолжаются тление бытовых отходов.

«Больше года назад мы уже проводили маркшейдерские исследования, которые показали, что вместимость полигона в мае 2023-го была исчерпана»

– глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Огонь на мусорном полигоне под Новороссийском уже пятый день не дает покоя местным жителям. Дым от горящих отходов распространяется на значительное расстояние, что создает угрозу для здоровья окружающих. После многочисленных обращений граждан и местных властей глава Росприроднадзора принял решение о закрытии этого опасного и экологически вредного объекта.

После закрытия мусорного полигона под Новороссийском важно провести комплекс мероприятий по ликвидации последствий его работы. Это включает в себя не только тушение горящих отходов, но и реабилитацию земли, на которой находился полигон.

Напомним, что на полигоне после крупного пожара в начале лета продолжается процесс тления. В ближайших селах ощущается едкий запах дыма. По словам местных экологов, в результате пожара в воздух произошел выброс опасных элементов.

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