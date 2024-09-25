Вестник Кавказа

"Кометы" в октябре не будут заходить в Новороссийск

Закат на набережной в Сочи
© Фото: Ольга Андронова/ “Вестник Кавказа“
Новороссийска нет в маршруте черноморской "Кометы" в октябре. В этом месяце судно на подводных крыльях будет выполнять перевозку между курортами Геленджик и Сочи.

Маршрут "Кометы" по Черному морю в октябре 2024 года изменился, об этом предупреждает перевозчик "Водоходъ Экспресс".

"В октябре будут совершаться рейсы Геленджик-Сочи-Геленджик, в Новороссийск заходить судно не будет"

– сообщение компании

Время в пути занимает от трех до четырех часов в зависимости от направления.

Расписание также может меняться в зависимости от погоды, так на сегодня все рейсы отменены из-за неблагоприятной погоды, море штормит.

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