Мусорный полигон полыхает на Кубани

Опубликовано: 18:19, 3 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Около 5 га мусорного полигона горит на Кубани. В настоящее время пожарные справились с открытым огнем.

Кубанские пожарные продолжают бороться с возгоранием на полигоне ТБО (твердые бытовые отходы – прим. ред.). По данным регионального отделения МЧС РФ, в настоящее время удалось справиться с открытым горением.

Вблизи полигона не выявлено превышения предельного уровня загрязнения воздуха опасными примесями. Пострадавших нет.

Сообщается, что в борьбе с огнем участвуют более пяти десятков пожарных не два десятка машин. Также известно, что, возможно, в качестве временно меры, мусор будет вывозиться на полигон Крымского района.