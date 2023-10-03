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Мусорный полигон полыхает на Кубани

Мусорный полигон полыхает на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Около 5 га мусорного полигона горит на Кубани. В настоящее время пожарные справились с открытым огнем.

Кубанские пожарные продолжают бороться с возгоранием на полигоне ТБО (твердые бытовые отходы – прим. ред.). По данным регионального отделения МЧС РФ, в настоящее время удалось справиться с открытым горением.  

Вблизи полигона не выявлено превышения предельного уровня загрязнения воздуха опасными примесями. Пострадавших нет.

Сообщается, что в борьбе с огнем участвуют более пяти десятков пожарных не два десятка машин. Также известно, что, возможно, в качестве временно меры, мусор будет вывозиться на полигон Крымского района.

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