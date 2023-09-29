В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за возможных природных пожаров

Опубликовано: 14:57, 29 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителей КЧР предупредили о возросшей опасности природных пожаров. Высокая пожароопасность в республике ожидается до воскресенья.

В Карачаево-Черкесии объявили экстренное предупреждение из-за возможных пожаров природного характера. Об этом рассказали в региональном управлении МЧС.

Так, 29 и 30 сентября на юге КЧР прогнозируется пожароопасность 5-го класса, а в остальной части – 4-го класса.

В ведомстве предупреждают о возможных ЧС и происшествиях, включая пожары в лесах, на озерах, объектах экономики и ряде населенных пунктов