Террористка из Ингушетии объявлена в международный розыск

Жительница Ингушетии уехала в Сирию, где стала террористкой. Правоохранители в России объявили гражданку в розыск, возбуждено уголовное дело.
Жительница Ингушетии объявлена в розыск, она пойдет под суд за вступление в террористическую организацию и участие в боевых действиях на стороне преступников.
"Установлено, что подозреваемая не позднее сентября 2016 года уехала в Сирию, где вступила в международную организацию, признанную решением Верховного Суда РФ террористической. В составе указанной организации женщина принимает участие в боевых действиях против правительственных сил этой республики"
– СКР Ингушетии
Женщина объявлена в международный розыск, против нее возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.