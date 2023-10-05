Террористка из Ингушетии объявлена в международный розыск

Опубликовано: 18:12, 5 окт 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жительница Ингушетии уехала в Сирию, где стала террористкой. Правоохранители в России объявили гражданку в розыск, возбуждено уголовное дело.

Жительница Ингушетии объявлена в розыск, она пойдет под суд за вступление в террористическую организацию и участие в боевых действиях на стороне преступников.

"Установлено, что подозреваемая не позднее сентября 2016 года уехала в Сирию, где вступила в международную организацию, признанную решением Верховного Суда РФ террористической. В составе указанной организации женщина принимает участие в боевых действиях против правительственных сил этой республики"

– СКР Ингушетии

Женщина объявлена в международный розыск, против нее возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ.