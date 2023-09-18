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На жителя Ставрополья завели уголовное дело за связь с террористами

На жителя Ставрополья завели уголовное дело за связь с террористами
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Жителя Ставрополья могут посадить в тюрьму за связи с террористической группировкой. Заведено уголовное дело, мужчину арестовали.

В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в связях с террористами. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по краю.

"В апреле 2023 года подозреваемый добровольно присягнул на верность одному из лидеров запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) для совершения преступлений от ее имени"

 – пресс-служба

Сейчас фигурант дела находится под арестом, он дал признательные показания.

 

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