На жителя Ставрополья завели уголовное дело за связь с террористами

Опубликовано: 16:57, 18 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Жителя Ставрополья могут посадить в тюрьму за связи с террористической группировкой. Заведено уголовное дело, мужчину арестовали.

В Ставропольском крае завели уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в связях с террористами. Об этом рассказали в управлении ФСБ России по краю.

"В апреле 2023 года подозреваемый добровольно присягнул на верность одному из лидеров запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ) для совершения преступлений от ее имени"

– пресс-служба

Сейчас фигурант дела находится под арестом, он дал признательные показания.