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Массовое избиение в Дагестане: пострадал медлительный водитель "Газели"

Массовое избиение в Дагестане: пострадал медлительный водитель &quot;Газели&quot;
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Двое мужчин избили водителя микроавтобуса в Хасавюртовском районе. Драка вспыхнула из-за того, что, по их мнению, пострадавший ехал слишком медленно.

Водитель "Газели" был избит из-за отказа ехать быстрее в Дагестане, об инциденте рассказали в МВД республики.

Накануне в полицию пришел 37-летний житель Ботлихского района, который рассказал, что у села Тотурбийкала его избили двое мужчин моложе его. Одному из агрессоров было 19, другому – 28 лет.

Стражи порядка доставили агрессоров в отдел, где мужчины представили свою версию событий.

"Мужчины признались, что причиной произошедшего послужил дорожный конфликт. По их словам, водитель, находясь за рулем автомашины "ГАЗель", ехал с небольшой скоростью и не реагировал на знаки проехать быстрее"

– МВД РД

Догнав грузовичок, они грубо выразились по отношению к водителю. Началась перебранка. В итоге от обмена словами оппоненты перешли к действиям и устроили потасовку прямо на обочине.

В полиции уточнили, что правоохранители уже подготовили материал, так что скоро будет вынесено процессуальное решение.

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