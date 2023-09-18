Массовое избиение в Дагестане: пострадал медлительный водитель "Газели"

Водитель "Газели" был избит из-за отказа ехать быстрее в Дагестане, об инциденте рассказали в МВД республики.
Накануне в полицию пришел 37-летний житель Ботлихского района, который рассказал, что у села Тотурбийкала его избили двое мужчин моложе его. Одному из агрессоров было 19, другому – 28 лет.
Стражи порядка доставили агрессоров в отдел, где мужчины представили свою версию событий.
"Мужчины признались, что причиной произошедшего послужил дорожный конфликт. По их словам, водитель, находясь за рулем автомашины "ГАЗель", ехал с небольшой скоростью и не реагировал на знаки проехать быстрее"
– МВД РД
Догнав грузовичок, они грубо выразились по отношению к водителю. Началась перебранка. В итоге от обмена словами оппоненты перешли к действиям и устроили потасовку прямо на обочине.
В полиции уточнили, что правоохранители уже подготовили материал, так что скоро будет вынесено процессуальное решение.