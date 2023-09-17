Массовую драку в Сочи расследуют полицейские

Проверка проходит в Сочи после публикаций в соцсетях информации о массовой драке, а точнее – избиении человека. Детали ЧП планируется выяснить с помощью записей видеокамер.
Сочинские полицейские выясняют обстоятельства массовой драки, о которой сообщается в соцсетях. О проверке заявило УВД по городу.
Изначально в интернете разошлось сообщение, согласно которому в субботу вечером на Цветном бульваре (Заречный микрорайон) толпа из 15-20 молодых людей жестоко избила одного мужчину.
"По данному факту полицейскими проводится проверка. Изучаются записи камер видеонаблюдения с целью установления обстоятельств и личностей участников инцидента"
– УВД