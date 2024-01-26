Тегеран назвал авиаудары по Сирии и Ираку ошибкой США

Иран осудил авиаудары США по Сирии и Ираку. В МИД ИРИ заявили, что подобные инциденту угрожают миру и безопасности на Ближнем Востоке.

Министерство иностранных дел Ирана опубликовало на своем сайте заявление с осуждением американских авиаударов по Сирии и Ираку.

Пресс-служба ведомства пишет, что действия Вашингтона угрожают миру и безопасности на Ближнем Востоке. МИД Исламской Республики назвал атаку США авантюрой и стратегической ошибкой.

Ранее авиаудары осудили в МИД Сирии. Там подчеркнули, что Вашингтон своим нападением пополнил свой список нарушений суверенитета, территориальной целостности и безопасности сирийского народа.

В ведомстве добавили, что Вашингтон – главный источник глобальной нестабильности.

Удары США по Ираку и Сирии

Напомним, в ночь со 2 на 3 февраля Штаты нанесли авиаудары по объектам КСИР и других проиранских сил на территории Сирии и Ирака. Атака была совершена в ответ на гибель американских солдат в Иордании.

Власти США обвинили в атаке на американскую базу Иран и пообещали ответить на действия Тегерана. Руководство страны заявило, что последние удары Вашингтона по иранским позициям являются только началом.