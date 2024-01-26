США ударили по Ираку и Сирии в ответ на гибель своих военных

Штаты атаковали иранские позиции в Сирии и Ираке, авиаудары наносились по 85 целям. Власти США пообещали, что нападения на проиранские группировки продолжатся.

В ночь со 2 на 3 февраля США атаковали иранские позиции в Ираке и Сирии, поражено свыше 85 позиций, сообщает пресс-служба американского Центрального командования.

Ведомство отмечает, что удары наносились по позициям подразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей Исламской революции, а также по другим проиранским группировкам, которые находятся на территории двух этих стран.

Подчеркивается, что Вашингтон атаковал 85 целей с применением самолетов, а также стратегических бомбардировщиков, взлетевших с территории США.

Кроме того, в Центкоме добавили, что было использовано 125 высокоточных боеприпасов, поразившие командные структуры, склады беспилотников и ракет, различные объекты инфраструктуры, которые использовались проиранскими силами.

После авиаударов США по Ираку и Сирии американский президент Джо Байден заявил, что военные США продолжат атаковать проиранские группировки на Ближнем Востоке. При этом он заверил, что Вашингтон не хочет разрастания конфликта в регионе, но будет реагировать на нападения на американские базы.

СМИ сообщают, что в результате ночной атаки США на Ирак погиб один человек, еще один получил ранения.

Авиаудары США по позициям Ирана в Сирии и Ираке наносились в ответ на гибель американских военных в Иордании в минувшие выходные. Вашингтон обвинил в этом Тегеран и пообещал ответить на действия Ирана.

Руководитель Пентагона Ллойд Остин заявил, что удары США по позициям проиранских сил в Ираке и Сирии являются только началом ответных действий Вашингтона против Тегерана.