Когда США ударят по объектам Ирана - СМИ

Вашингтон в ближайшее время нанесет удары по иранским объектам в Ираке и Сирии. Это будет атакой США за гибель американских военных в Иордании

США начнут мстить Ирану за гибель своих военных в Иордании в эти выходные, сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Как передает газета, целями Вашингтона станут иранские военные объекты в Ираке и Сирии. Ранее телеканал CBS говорил об одобрении плана по нанесению ударов, которые будут наноситься в течение нескольких дней.

Источники заявляют, что меры Вашингтона будут "многоуровневыми", сочетая боевые действия с другими шагами, которые в последующем можно будет скорректировать.

Напомним, в Белом доме ранее сообщили о гибели троих солдат ВС США в результате атаки беспилотника на американскую базу в Иордании.

СМИ заявляли, что беспилотник, атаковавший базу в Иордании, был иранского производства. После этого президент США Джо Байден поручил своим помощникам разработать военный ответ Тегерану.