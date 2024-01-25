Когда начнется война между Ираном и США? Ответ из Вашингтона

В Сенате США призвали Джо Байдена атаковать нефтяную инфраструктуру Ирана. Там также рассказали о войне США и Ирана в 2024 году.

В 2024 году начнется война между Ираном и США, сообщает сенатор от республиканцев Линдси Грэм.

Как пишет издание Fox News, политик осуждает войны, о которых президент США Джо Байден, а также его администрация говорят каждый год.

Далее он заявил, что война между Ираном и США начнется в текущем году, поскольку Иран в ближайшее время создаст атомную бомбу "для атаки на Израиль".

В заключение Грэм призвал американского лидера атаковать иранскую нефтяную инфраструктуру.

"Если вы не нанесете удар по иранской нефтяной инфраструктуре, не ударите по их кошельку и не заставите их бояться вас, они будут продолжать атаковать наших солдат"

- Линдси Грэм