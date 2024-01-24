США готовят операцию против Ирана - СМИ

Вашингтон отреагирует на атаку на американскую базу в Иордании. Штаты рассматривают проведение секретной операции против Ирана.

Издание Bloomberg сообщило о возможной секретной операции США против Ирана. Вашингтон намерен отомстить за атаку на базу в Иордании, в результате которой погибли трое американских военных.

По данным газеты, гибель солдат США может вызвать «более решительную реакцию», которая не сравнится с тем, что предпринималось после начала конфликта между Израилем и Палестиной.

Издание пишет, что Штаты готовят тайную операцию, в ходе которой будет нанесен удар по Ирану. По мнению авторов, «одно из важных решений» Джо Байдена может обернуться прямой конфронтацией между Ираном и США.

Ранее в Белом доме сообщили о гибели троих солдат США в Иордании, ранения получили 34 военных. В Аммане опровергли слова Белого дома, отметив, что атаке подверглась американская база, которая находится на территории Сирии.