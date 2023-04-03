Вестник Кавказа

Атака на американскую базу произошла в Иордании – есть жертвы

Атака на американскую базу произошла в Иордании – есть жертвы
© Фото: CENTCOM

Беспилотник атаковал сегодня базу США, расположенную в Иордании. В результате нападения есть жертвы и раненые.

Американские военные погибли в результате налета БПЛА на базу в Иордании, сообщают СМИ.

По данным CNN, который ссылается на чиновников, атаке подверглась база, расположенная на севере страны. Она находится также неподалеку от сирийской границы.

Сообщается , что в ходе нападения погибли трое военных США, ранения получили минимум 20 военнослужащих.

Позже в Центкоме подтвердили смерть трех человек и уточнили данные по раненым – их оказалось 25.

Телеканал обратил внимание на то, что американские военные погибли впервые с начала обострения на Ближнем Востоке в октябре.

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