Тбилиси приветствовал делимитацию границы между Азербайджаном и Арменией

Руководство Грузии высоко оценило начало делимитации армяно-азербайджанской границы. Заявление по этому поводу распространило МИД Грузии. В нем также говорится о необходимости устойчивого мира в регионе.

МИД Грузии дал высокую оценку запуску делимитации государственной границы между Азербайджаном и Арменией, соответствующее сообщение опубликовано на странице ведомства в соцсети.

"Грузия приветствует договоренность, достигнутую между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в связи с процессом делимитации границы. Грузия заинтересована в обеспечении устойчивого мира в регионе и подтверждает свою твердую приверженность содействию процессу установления мира и доверия между двумя соседними странами"

– грузинский МИД

Напомним, в пятницу 19 апреля на армяно-азербайджанской границе прошла восьмая встреча комиссий по делимитации. В ходе нее стороны достигли предварительной договоренности относительно того, как проходят отдельные участки границы непосредственно между населенными пунктами:

Баганис (Армения) – Баганыс Айрым (Азербайджан);

Воскепар (Армения) – Ашагы Аскипара (Азербайджан);

Киранц (Армения) – Хейрымлы (Азербайджан);

Беркабер (Армения) – Гызылгаджилы (АР).

Цель при этом заключается в приведении этих линий в соответствие с юридически обоснованной границей между Азербайджаном и Арменией, которая существовала в СССР на момент его распада.

Ранее сегодня запуск делимитации прокомментировал пресс-секретарь российского президента. Дмитрий Песков заявил, что уход российских миротворцев из Азербайджана соответствует новой ситуации, сложившейся в регионе: не осталось никаких функций, которые бы они могли выполнять. Такое положение дел, по словам представителя Кремля, стало реальностью после признания Арменией границ Азербайджана. В связи с этим Песков констатировал, что переговоры между Баку и Ереваном по делимитации продолжаются, и ряд вопросов сторонам уже удалось согласовать.