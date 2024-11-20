Тбилиси готовится к новой беспокойной ночи

Демонстранты, протестующие против якобы "незаконных" выборов и отказа страны от евроинтеграции, вновь собираются у здания парламента Грузии, планируя устроить очередную ночь беспорядков – их уже ждут полицейские.

Участники протестной акции в Тбилиси вновь выдвигаются к зданию парламента Грузии - они уже прошли к парламенту на проспекте Руставели маршем от проспекта Чавчавадзе, и начинают вести себя по вчерашнему сценарию – пока они лишь стучат заграждению возле парламента, и повсюду раздаются свист и крики, передает с места событий корреспондент "Вестника Кавказа".

Среди толпы, собравшейся на митинг, видны флаги Грузии, Евросоюза и Германии, а также баннеры с призывами. На проспекте перекрыто автомобильное движение, однако уже мобилизованы силы грузинской полиции – силовики перекрыли одну из боковых улиц у здания парламента, однако стычек с ними оппозиция пока не проводит.

Очевидно, это происходит из-за того, что полиция после вчерашней бурной ночи заранее подтянула к зданию парламента спецтехнику и водометы – они стоят в паре сотен метров от протестующих на площади Свободы.

Везде по периметру здания находятся полицейские наряды, вооруженные дубинками и пластиковыми щитами.

Напомним, ранее грузинский премьер Ираклий Кобахидзе, говоря о протестах в Тбилиси, прошедших накануне, заверил, что основная ответственность за беспорядки в грузинской столице лежит на европейских политиках и местных агентах, перечислив виновных во вчерашних акциях и заявил, что Грузия – грузинское государство, и власти страны не допустят в ней "майдана". Также он сообщил, что страна не приостановила процесс вступления Грузии в ЕС, а сняла его с повестки дня.