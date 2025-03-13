Вестник Кавказа

Свыше 300 человек задержаны на митингах в поддержку мэра Стамбула

Свыше 300 человек задержаны на митингах в поддержку мэра Стамбула
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Массовые акции в поддержку стамбульского градоначальника продолжаются по всей стране. Накануне полицейские задержали на них более трех сотен протестующих.

В Турции задержаны более 300 участников вчерашних митингов. Об этом сказано в сообщении, распространенном 23 марта главным управлением безопасности страны в соцсетях.

Протестующие по всей стране вышли на акции в поддержку стамбульского мэра, который был задержан полицией несколько дней назад.

"В ходе акций протеста сегодня ночью задержаны 323 подозреваемых. На одного полицейского напали с кислотой"

– главное управление безопасности

Напомним, Экрема Имамоглу задержали в эту среду, 19 марта. Все обвинения в свой адрес он отвергает. Сегодня градоначальника арестовали.

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