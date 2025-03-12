Вестник Кавказа

Эрдоган возложил на оппозицию вину за волну насилия в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: Сайт президента Турции
В массовых акциях протеста, в результате которых пострадали более 120 полицейских, а множеству зданий был нанесен материальный ущерб, виновата исключительно оппозиционная Народно-республиканская партия, заявил президент Турции.

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган возложил ответственность за беспорядки на акциях протеста, в результате которых были ранены полицейские и повреждены здания, на главную оппозиционную силу – Народно-республиканскую партию, к которой принадлежит арестованный мэр Стамбула Экрем Имамоглу, и в частности на ее лидера Озгюра Озеля.

"Мы с тревожностью следили за событиями, которые развернулись после призыва лидера главной оппозиционной партии выйти на улицы и быстро переросли в насильственные действия. Из-за нападений маргинальных организаций и городских бандитов за эти дни пострадали 123 наших полицейских"

– глава государства

Эрдоган обвинил верхушку партии, включая ее председателя, в бездумных действиях, которые, по его словам, привели к ранению полицейских, уничтожению витрин магазинов, а также в целом к ущерб, который был нанесен собственности государства – он оценивается в миллиарды лир.

Президент заверил, что ситуацию будут оценивать депутаты парламента. Подготовленные отчеты, подчеркнул он, будут переданы в суд.

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