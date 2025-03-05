Вестник Кавказа

У турецких властей нет времени на перепалку с оппозицией – Эрдоган

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Правящая партия Турции не вступает в перепалку с оппозицией из-за нехватки времени, сообщил Эрдоган. По его словам, она сконцентрирована на проблемах страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые прокомментировал ситуацию, связанную с задержанием Экрема Имамоглу, действующего мэра Стамбула.

Он отметил, что у властей нет времени на "дрязги" с оппозицией, так они заняты решением проблем страны.

"Лично у нас, как у партии (Партия справедливости и развития – прим. ред.) и как у (правящего) альянса, нет времени на перепалки с оппозицией. Мы смотрим только на наши дела, мы сосредоточены на решении проблем и на наших целях"

– глава турецкого государства

Он также указал на то, что представители крупнейшей оппозиционной Народно-республиканской партии никогда не отвечают на обвинения в свой адрес.

"Они потеряли равновесие до такой степени, что нападают на нашу полицию, угрожают судьям, прокурорам и судам. Оппозиционная партия с ее СМИ и другими структурами никогда не отвечает на обвинения, выдвигаемые судебными органами по вопросам коррупции и воровства" 

– Реджеп Тайип Эрдоган

Напомним, накануне стало известно о задержании Имамоглу в рамках дела о организации, которая занимается коррупцией, подкупом и взяточничеством.

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