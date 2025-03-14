Свыше 70 протестующих задержаны в Стамбуле

Полиция Турции сообщает почти о 100 гражданах, нарушивших запрет на проведение любых акций в Стамбуле. Большую часть из них задержали.

В ночь с 23 на 24 марта сотрудники полиции задержали в Турции более 70 человек, принимавших участие в протестных акциях в Стамбуле. Об этом пишут местные СМИ.

По данным агентства Anadolu, правоохранители установили личности 99 человек, которые нарушили запрет на проведение демонстраций в городе. На данный момент 71 человек задержан, оставшиеся 28 находятся в розыске.

Напомним, массовые митинги вспыхнули в Турции после задержания действующего стамбульского мэра Экрема Имамоглу. Он был задержан в минувшую среду, а накануне его арестовали.