Вестник Кавказа

Свыше 70 протестующих задержаны в Стамбуле

Полиция в Турции
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Полиция Турции сообщает почти о 100 гражданах, нарушивших запрет на проведение любых акций в Стамбуле. Большую часть из них задержали.

В ночь с 23 на 24 марта сотрудники полиции задержали в Турции более 70 человек, принимавших участие в протестных акциях в Стамбуле. Об этом пишут местные СМИ.

По данным агентства Anadolu, правоохранители установили личности 99 человек, которые нарушили запрет на проведение демонстраций в городе. На данный момент 71 человек задержан, оставшиеся 28 находятся в розыске.

Напомним, массовые митинги вспыхнули в Турции после задержания действующего стамбульского мэра Экрема Имамоглу. Он был задержан в минувшую среду, а накануне его арестовали.

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