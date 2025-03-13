Вестник Кавказа

Запрет на протесты продлили в Стамбуле

Запрет на протесты продлили в Стамбуле
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Стамбула решили продлить на несколько дней действие запрета на проведение акций протеста. В последние дни ситуация в Турции нестабильна из-за задержания оппозиционного мэра Стамбула.

Акции протеста останутся под запретом в Стамбуле еще в течение нескольких дней, такое решение приняли городские власти.

Прежний запрет действовал до завтрашнего дня. Сегодня он был продлен до четверга 27 марта.

"Запрет на проведение протестов в Стамбуле продлен до 27 марта"

– телеканал NTV

Ранее сегодня ключевая оппозиционная Народно-республиканская партия (СНР) призвала своих сторонников выходить сегодня вечером на акции протеста против задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

Оппозиционный политик был задержан в рамках уголовного дела об организации, которая, по данным полиции, занимается коррупцией, взяточничеством и подкупом, а также оказывает содействие террористам. Имамоглу отрицает все обвинения.

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