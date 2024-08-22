Вестник Кавказа

Суд обязал оппозиционного депутата сакребуло Тбилиси заплатить штраф

Суд обязал оппозиционного депутата сакребуло Тбилиси заплатить штраф
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Грузии выписали штраф депутату от самой крупной оппозиционной партии страны. Сумма штрафа составляет 2,5 тыс лари.

Депутату сакребуло Тбилиси от "Единого национального движения" Ираклию Надирадзе предстоит заплатить штраф. Соответствующее решение принял Тбилисский городской суд

Сумма штрафа составляет 2,5 тыс лари (примерно $930).

Вердикт суда прокомментировал после сегодняшнего заседания сам Ираклий Надирадзе.

"К сожалению, сегодня еще раз подтвердилось, что это дело не имеет никакого отношения к правонарушению. Мы видели сотрудников полиции, у которых были совершенно взаимоисключающие показания"

– представитель ЕНД

Он отметил, что основная причина его задержания – желание руководства страны помещать оппозиции проводить предвыборную кампанию и говорить о безработице, бедности и росте цен.

Напомним, Надирадзе задержали на прошлой неделе вместе с его однопартийцем Ираклием Эдзгверадзе.

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