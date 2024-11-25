Вестник Кавказа

Оппозиция в Грузии объявила о бойкоте президентских выборов

Варвара Клименко, Валентин Мельников
Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Грузинская оппозиция признала текущего президента страны Саломе Зурабишвили единственной законной властью и объявила о бойкоте предстоящих выборов. Об этом говорится в совместном заявлении коалиций оппозиции.

Оппозиция в Грузии считает прошедшие 26 октября парламентские выборы нелегитимными, поэтому бойкотирует выборы президента, намеченные на 14 декабря, говорится в совместном заявлении оппозиционных партий.

В нем отмечается, что текущий президент Грузии Саломе Зурабишвили – единственная законная власть в стране.

«Нелегитимный парламент не имеет полномочий избирать президента, поэтому Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, верховным главнокомандующим Силами обороны Грузии и высшим представителем страны во внешних отношениях»

- заявление

Оппозиция считает, что единственный выход из сложившегося политического кризиса – проведение новых парламентских выборов. Также она требует освобождения всех заключенных, арестованных в ходе двухнедельных антиправительственных протестов.

Заявление подписали следующие коалиции: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Четвертая оппозиционная сила бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» выпустила отдельное заявление, в котором в целом солидарна с вышеуказанными тезисами.

Президентские выборы в Грузии

Выборы президента в Грузии пройдут уже в эту субботу, 14 декабря. Инаугурация намечена на 29 декабря. В этом году впервые президент будет избран коллегией выборщиков из 300 человек.

На данный момент единственный кандидат – Михаил Кавелавшили, бывший футболист и основатель партии «Сила народа». Его выдвинула правящая «Грузинская мечта».

В Службе государственной безопасности Грузии передали, что радикальная оппозиция предпримет попытки срыва выборов и устроит беспорядки по всей стране.

Что ждет Грузию на президентских выборах?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в субботу оппозиция при поддержке Запада пойдет на новую и на сей раз более жесткую попытку госпереворота.

"Они устроят попытку вооруженного мятежа. Пиковая точка кризиса приближается, и она будет достигнута в эти выходные, 14-15 декабря. Выборы президента, конечно, состоятся, будет избран лояльный властям Михаил Кавелашвили – но оппозиция выборы точно не признает и Зурабишвили попытается абсолютно незаконно остаться у власти. Ее слова, что нельзя выбирать нового президента, поскольку парламент нелегитимен, являются чистой воды выдумками, не имеющими никакого отношения к реальности. Однако ее укрепляет поддержка со стороны "партии войны", которая хочет свергнуть правительство Грузии", - сказал он.

"В Париже Зурабишвили была на открытии собора Нотр-Дам-де-Пари и разговаривала с Макроном. Официально Зурабишвили – бывшая гражданка Франции, но, по всей видимости, у нее гражданство Франции все-таки сохраняется, она как-то обманула общественность, когда якобы отказывалась от французского паспорта. После ее разговора с Макроном состоялся разговор Макрона с Иванишвили, и там он целый час уговаривал грузинского лидера пойти на попятный. Более того, Макрон дал отмашку, чтобы огромная делегация европарламентариев и депутатов национальных парламентов стран ЕС приехала в Тбилиси и участвовала в попытке вооруженного мятежа. Так что всплеск напряженности в Грузии будет точно", - подчеркнул Сергей Марков.

"Пока не вполне ясно, кто конкретно будет участвовать в этом вооруженном мятеже. Внутренние вооруженные подразделения у оппозиции недостаточно сильны. Но есть подразделения, действующие на Украине. Вопрос, приедут ли они в Грузию, чтобы участвовать в мятеже? И будут ли вмешиваться США и Великобритания? Пока они вроде бы отказались участвовать, поскольку Бидзина Иванишвили им пригрозил, что может, как Александр Лукашенко, жестко подавить беспорядки и полностью перейти на сторону России. Мятеж возможен как 14 декабря, сразу после выборов президента, так и 15 декабря, когда Зурабишвили предложат покинуть президентский дворец (она откажется, и ее будут выдворять силой)", - сообщил политолог.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1290 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Две недели протестов в Тбилиси: что происходит в Грузии перед выборами президента?

Оппозиция планирует убийства перед выборами президента Грузии

Оппозиция планирует убийства перед выборами президента Грузии

Чего ждать от нового президента Грузии?

Чего ждать от нового президента Грузии?

Михаил Кавелашвили - бывший футболист и будущий президент Грузии?

Михаил Кавелашвили - бывший футболист и будущий президент Грузии?

В Грузии кандидатом в президенты объявлен Михаил Кавелашвили

В Грузии кандидатом в президенты объявлен Михаил Кавелашвили

Правящая партия Грузии готовится назвать кандидата в президенты

Правящая партия Грузии готовится назвать кандидата в президенты

Гарибашвили не будет президентом Грузии

Гарибашвили не будет президентом Грузии

Грузия сменит президента 14 декабря

Грузия сменит президента 14 декабря

Выборы президента Грузии 2024: когда пройдут президентские выборы, дата и кандидаты

Выборы президента Грузии 2024: когда пройдут президентские выборы, дата и кандидаты

Парламент Грузии завтра назовет дату выборов президента

Парламент Грузии завтра назовет дату выборов президента

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы