Оппозиция в Грузии объявила о бойкоте президентских выборов

Грузинская оппозиция признала текущего президента страны Саломе Зурабишвили единственной законной властью и объявила о бойкоте предстоящих выборов. Об этом говорится в совместном заявлении коалиций оппозиции.

Оппозиция в Грузии считает прошедшие 26 октября парламентские выборы нелегитимными, поэтому бойкотирует выборы президента, намеченные на 14 декабря, говорится в совместном заявлении оппозиционных партий.

В нем отмечается, что текущий президент Грузии Саломе Зурабишвили – единственная законная власть в стране.

«Нелегитимный парламент не имеет полномочий избирать президента, поэтому Саломе Зурабишвили остается президентом Грузии, верховным главнокомандующим Силами обороны Грузии и высшим представителем страны во внешних отношениях»

- заявление

Оппозиция считает, что единственный выход из сложившегося политического кризиса – проведение новых парламентских выборов. Также она требует освобождения всех заключенных, арестованных в ходе двухнедельных антиправительственных протестов.

Заявление подписали следующие коалиции: «Единство — Национальное движение», «Коалиция за перемены» и «Сильная Грузия». Четвертая оппозиционная сила бывшего премьер-министра Георгия Гахария «За Грузию» выпустила отдельное заявление, в котором в целом солидарна с вышеуказанными тезисами.

Президентские выборы в Грузии

Выборы президента в Грузии пройдут уже в эту субботу, 14 декабря. Инаугурация намечена на 29 декабря. В этом году впервые президент будет избран коллегией выборщиков из 300 человек.

На данный момент единственный кандидат – Михаил Кавелавшили, бывший футболист и основатель партии «Сила народа». Его выдвинула правящая «Грузинская мечта».

В Службе государственной безопасности Грузии передали, что радикальная оппозиция предпримет попытки срыва выборов и устроит беспорядки по всей стране.

Что ждет Грузию на президентских выборах?

Директор Института политических исследований Сергей Марков в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" выразил уверенность в том, что в субботу оппозиция при поддержке Запада пойдет на новую и на сей раз более жесткую попытку госпереворота.

"Они устроят попытку вооруженного мятежа. Пиковая точка кризиса приближается, и она будет достигнута в эти выходные, 14-15 декабря. Выборы президента, конечно, состоятся, будет избран лояльный властям Михаил Кавелашвили – но оппозиция выборы точно не признает и Зурабишвили попытается абсолютно незаконно остаться у власти. Ее слова, что нельзя выбирать нового президента, поскольку парламент нелегитимен, являются чистой воды выдумками, не имеющими никакого отношения к реальности. Однако ее укрепляет поддержка со стороны "партии войны", которая хочет свергнуть правительство Грузии", - сказал он.

"В Париже Зурабишвили была на открытии собора Нотр-Дам-де-Пари и разговаривала с Макроном. Официально Зурабишвили – бывшая гражданка Франции, но, по всей видимости, у нее гражданство Франции все-таки сохраняется, она как-то обманула общественность, когда якобы отказывалась от французского паспорта. После ее разговора с Макроном состоялся разговор Макрона с Иванишвили, и там он целый час уговаривал грузинского лидера пойти на попятный. Более того, Макрон дал отмашку, чтобы огромная делегация европарламентариев и депутатов национальных парламентов стран ЕС приехала в Тбилиси и участвовала в попытке вооруженного мятежа. Так что всплеск напряженности в Грузии будет точно", - подчеркнул Сергей Марков.

"Пока не вполне ясно, кто конкретно будет участвовать в этом вооруженном мятеже. Внутренние вооруженные подразделения у оппозиции недостаточно сильны. Но есть подразделения, действующие на Украине. Вопрос, приедут ли они в Грузию, чтобы участвовать в мятеже? И будут ли вмешиваться США и Великобритания? Пока они вроде бы отказались участвовать, поскольку Бидзина Иванишвили им пригрозил, что может, как Александр Лукашенко, жестко подавить беспорядки и полностью перейти на сторону России. Мятеж возможен как 14 декабря, сразу после выборов президента, так и 15 декабря, когда Зурабишвили предложат покинуть президентский дворец (она откажется, и ее будут выдворять силой)", - сообщил политолог.