Власти Грузии ожидают серьезных последствий в случае запрета ЕНД

Вице-премьер Грузии назвала смелым шагом возможный запрет ЕНД. Однако, как она считает, правящей партии все же нужно сделать это.

Запрет самой крупной грузинской оппозиционной партии "Единое национальное движение", которую в свое время основал бывший лидер страны Михаил Саакашвили, получится болезненным. Такое заявление сделала вице-премьер республики.

Несмотря на это, Тея Цулукиани все равно считает, что властям нужно сделать это, передает телеканал Imedi.

"Это будет сложным, смелым, болезненным шагом, однако это то, что должна сделать "Грузинская мечта" для того, чтобы у новых партий, которые будут созданы, было лучшее политическое поле"

– вице-премьер республики

Напомним, в октябре в Грузии пройдут выборы в парламент. Они назначены на 26-е число.