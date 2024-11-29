Что происходит в Грузии: как прошел седьмой день протестов 2024?

Протесты против отказа Грузии от вступления в ЕС идут в Тбилиси уже неделю. Что случилось, сколько задержаны и пострадали, в чем причины и последствия митингов, что говорит президент и премьер?

Акции протеста против отказа от евроинтеграции проходят в Тбилиси и по всей Грузии уже на протяжении почти недели. Ночь со среды на четверг стала самой спокойной – впервые обошлось без разгона митинга, демонстранты и полицейские мирно разошлись под утро. Что происходит в Грузии на сегодняшний день?

Протесты в Тбилиси: седьмой день

Завершившаяся седьмая ночь протестов оказалась самой спокойной с 28 ноября, когда начались первые митинги.

С вечера в метро, на станции "Площадь Свободы", работала полиция, проводились задержания: стражи порядка досматривали пассажиров, которые были похожи на демонстрантов, прежде всего проверялось, нет ли у них с собой пиротехники.

Кроме того, чуть позже, примерно в 10 часов вечера по местному времени (21 мск) небольшие стычки между полицией и протестующими начались на площади Свободы. Самых активных демонстрантов, не соблюдавших требований стражей порядка, задерживали.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа"

На этом "шумная" часть митинга закончилась. Несмотря на то, что спецназ оставался на площади, водометы и спецтехника также были наготове, они так и не были задействованы. Протестующие также порядка не нарушали, петарды, фейерверки и прочая пиротехника задействованы ими не были.

В итоге митингующие покинули проспект Руставели примерно в 4 часа утра (3 часа ночи мск). Одновременно с ними ушли полицейские, забрав водометы и спецтехнику. Движение транспорта по проспекту было восстановлено.

Стоит отметить, что все предыдущие вечера и ночи протесты проходили гораздо более бурно и завершались силовым разгоном с использованием водометов и слезоточивого газа. С четверга на митингах в Тбилиси были задержаны 315 человек. С пятницы в медучреждения с протестов привезли 162 пострадавших, среди них десятки сотрудников МВД.

Обыски и задержания оппозиции

Накануне власти нанесли серьезный удар по грузинской оппозиции. С утра в Тбилиси и других регионах в офисах оппозиционных движений и в домах оппозиционеров прошли обыски – они устраивались в рамках уголовного дела об организации группового насилия и руководстве им.

Как рассказал директор департамента криминальной полиции Теймураз Купатадзе, обыски состоялись в домах у шести человек, в офисах партий "Дроа" и "Гирчи", движения "Джиутеби", а также в молодежном офисе "Единого нацдвижения".

По итогам обысков было найдено множество вещественных доказательств, в том числе каски и противогазы, пиротехника в изобилии, "коктейли Молотова" и краски.

В рамках дела, по словам Купатадзе, были задержаны семь человек.

Позже премьер-министр Ираклий Кобахидзе рассказал, что власти страны знали, что оппозиция готовит беспорядки. О подготовке свидетельствует и статистика продаж пиротехники: за ноябрь их объемы выросли почти в два раза по сравнению с прошлым годом. В скупке пиротехники признались, по словам премьера, и сами оппозиционеры.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На обыски у оппозиционеров и их задержания отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее заявившая о намерении не покидать свой пост, несмотря на то, что ее полномочия истекают уже 29 декабря, в день инаугурации нового президента, которого выберут 14 декабря.

Она назвала их "репрессиями" и призвала страны Запада как можно скорее "оказать сильное давление на правящую партию". По словам Зурабишвили, это необходимо, чтобы не допустить дальнейшего развития кризиса.

© Фото: Сайт президента Грузии

Позже стало известно о задержании еще нескольких представителей оппозиции.

Ника Гварамия, один из лидеров "Коалиции за перемены", задержан за административное правонарушение: как рассказали в МВД Грузии, политик оскорбил полицейского.

Поздно вечером оказался замешан в драку на улице и задержан борец, двукратный чемпион мира и член партии "Ахали" Зураб Датунашвили.

Один из лидеров "Сильной Грузии" Алеко Элисашвили стал фигурантом уголовного дела по факту нападения на председателя Национального конгресса азербайджанцев Грузии и члена правящей "Грузинской мечты" Али Бабаева.

Провал "Майдана" в Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе накануне в очередной раз заявил, что попытка организовать "Нацмайдан" в Грузии потерпела крах.

"После неудавшегося "Нацмайдана" мы видим, что определенные силы, насильственные группировки предприняли шаги, чтобы хоть немного навредить интересам нашей страны"

– глава правительства

Кобахидзе подчеркнул, что эти попытки не просто провалятся, но будут последним заданием для их исполнителей.

Грузинский премьер заверил, что руководство страны контролирует все процессы и полностью защитит все интересы страны.

© Фото: Сайт правительства Грузии

Глава правительства также скептически отнесся к дальнейшим политическим перспективам президента Саломе Зурабишвили. Кобахидзе уверен, что она не сумеет возглавить оппозицию хотя бы из-за истечения срока полномочий. Соответственно, выразил уверенность он, президент не сможет никак навредить стране.

Причины протестов в Грузии 2024

После серии весенних митингов против закона об иноагентах в Грузии, оставивших все же отпечаток в общественном сознании, наступило затишье, которое было прервано выборами в парламент. Они состоялись 26 октября, по их итогам победу одержала правящая "Грузинская мечта". Президент Саломе Зурабишвили и представители оппозиции выразили несогласие с результатами выборов. Впрочем, тогда протесты были сравнительно вялыми и быстро сошли на нет.

Новый всплеск произошел неделю назад, 28 ноября. В этот день избранный парламент утвердил новый состав правительства во главе с Ираклием Кобахидзе. В тот же вечер премьер-министр заявил, что власти Грузии приняли решение на время – до конца 2028 года – снять с повестки вопрос вступления в Евросоюз и отказаться от грантов ЕС. Это решение и послужило спусковым крючком для массовым протестов, на которые собирались тысячи человек.

© Фото: Варвара Клименко/ "Вестник Кавказа". Здание парламента Грузии после протестов

Последствия митингов в Грузии

Ситуация в Грузии, причем как сами демонстрации, так и реакция на них властей, уже дала ряд негативных результатов.

США приостановили стратегическое партнерство с Грузией.

Латвия, Литва и Эстония наложили санкции на представителей грузинского руководства.

Падает курс лари.

Сегодня госсекретарь Энтони Блинкен заявил о намерении ввести дополнительные санкции против Грузии.

Протесты в Грузии еще не завершились – во что они выльются в итоге, покажет время.