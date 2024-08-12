Вестник Кавказа

Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями

Блинкен пригрозил властям Грузии новыми санкциями
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии рискуют получить новые санкции от США, если продолжат препятсвовать "мирным собраниям" и не освободят задержанных на антиправительственных митингах в Тбилиси, заявил Энотони Блинкен.

Глава американского внешнеполитического ведомства Энтони Блинкен потребовал у властей Грузии "незамедлительно освободить", тех, кто был задержан на ночных антиправительственных демонстрациях в Тбилиси, назвав происходящее "правами на мирные собрания и выражение мнения".

Администрация США выступила с письменным заявлением по этому поводу, пригрозив новыми мерами против властей Грузии, в том числе – дополнительными санкциями, передает ТАСС.

"США сейчас готовятся использовать имеющиеся в нашем распоряжении инструменты, в том числе ввести дополнительные санкции, в дополнение к дальнейшему проведению обзора двустороннего сотрудничества, о котором мы объявили ранее"

- Энтони Блинкен

В своем заявлении госсекретарь США назвал действия грузинской оппозиции "правами на мирные собрания и выражение мнения" и по традиции осудил "необоснованное насилие со стороны партии "Грузинская мечта" в отношении граждан Грузии, сотрудников СМИ и деятелей оппозиции.

Что касается далеко не мирных протестов, Блинкен выразил озабоченность сообщениями о получении людьми серьезных травм из-за действий сотрудников правоохранительных органов, не вспомнив о самих сотрудниках, получивших серьезные травмы от "мирных" демонстрантов.

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