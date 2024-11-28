Вестник Кавказа

Ночная акция протеста в Тбилиси закончилась миром

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Очередная акция протеста, которая намечалась в Тбилиси минувшим вечером, прошла относительно мирно – полиции даже не пришлось разгонять демонстрантов, и они разошлись в середине ночи.

Как и обещали, минувшей ночью участники акции протеста в Тбилиси снова собрались у здания парламента, но что-то пошло не так – то ли на них подействовало похолодание, то ли закончились фейерверки, изъятые накануне из офисов оппозиционных партий, то ли пропал запал – во всяком случае, к 5 часам утра (4:00 мск) все они разошлись. Полиции даже не пришлось применять традиционные "средства внушения" в виде водометов и слезоточивого газа, сообщает с места событий корреспондент "Вестника Кавказа".

Сейчас у здания парламента, как и на площади Свободы, относительно спокойно - по проспекту даже заметно пусть очень вялое, но все же движение автомобилей. Перед зданием парламента замечена лишь молодежь, и то – это небольшие группы, суля по всему, студентов.

Напомним, накануне вечером у здания грузинского парламента в центре Тбилиси собралось несколько сотен сторонников оппозиции, движение по улице Гии Чантурия было перекрыто, а вот проспект Руставели был открыт для транспорта. Часть протестующих остались у офисов оппозиционных партий, где прошли обыски, и у участков полиции, куда были доставлены лидеры оппозиции.

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