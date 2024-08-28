Штормовое предупреждение продлено на Кубани

Ливни и грозы ожидаются в Краснодарском крае до 4 сентября. На Кубани будут идти ливни и град.

В Краснодарском крае подтвердили продление штормового предупреждения до 4 сентября. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, которые повышают риск возникновения чрезвычайных ситуаций.

«Штормовое предупреждение по непогоде продлили до 4 сентября на Кубани. В ближайшие дни в регионе будут идти ливни с грозой и град. При этом усилится ветер до 23 м/с»

– пресс-служба МЧС по Краснодарскому краю

На протяжении ближайших дней ожидаются обильные дожди, сопровождающиеся грозами и градом. По прогнозам синоптиков, скорость ветра может достигнуть 23 м/с, что усилит степень опасности для населения и инфраструктуры региона.

В условиях штормового предупреждения жителям региона рекомендуется следовать определенным мерам предосторожности. Важно держаться подальше от открытых пространств, избегать нахождения под деревьями и близ водоемов во время грозы, а также обеспечить безопасность своих имущественных ценностей.