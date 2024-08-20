Вестник Кавказа

Осень начнется жарой в Краснодарском крае

Сухой фонтан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Начало осени в Краснодарском крае будет жарким. Столбики термометров могут подняться до плюс 35.

В предстоящие выходные начнется осень, но на Кубани продолжит стоять летняя жара, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"На юге европейской России, в Краснодарском крае и Ростовской области с 28 августа по 1 сентября температура выше нормы на 5-8 градусов и ее диапазон максимальных значений - 33-36. Это действительно очень значительная аномалия"

– специалист

Он уточнил, что аномальное тепло будет наблюдаться и в других регионах Центральной России: до плюс 33 ожидается в Рязанской, Орловской, Курской, Брянской, Воронежской и других областях; до плюс 28 градусов в Тверской области; до 29 градусов тепла в Смоленской. В столичном регионе погода также будет радовать летним теплом - до плюс 30. В Петербурге 1 сентября воздух может прогреться до плюс 26, поделился Вильфанд в беседе с ТАСС.

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